Названы территории Кузбасса, где выявили 174 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 174 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 34. В Кемерове - 29. В Белове - 15. По 12 - в Междуреченске и Прокопьевске. В Анжеро-Судженске - 11. Девять - в Таштагольском МР. По шесть - в Мысках и Осинниках. По четыре - в Калтане, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Ижморском МО и Новокузнецком МР. По три - в Тайге и Юрге. По два - в Беловском МР, Гурьевском МО, Юргинском МО и Яйском МО. По одному - в Краснобродском, Полысаеве, Крапивинском МО, Мариинском МР, Прокопьевском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 52 044 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 49 249 выздоровели, 1143 скончались, 9 747 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.