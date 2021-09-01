Минздрав Кузбасса проверит детскую больницу с жуками и рваным бельем. Фото: ВКонтакте/belovo.

В Кузбассе жительница возмутилась условиям в детской больнице №1 в Белове. Женщина рассказала в социальной сети, что попала с новорожденным ребенком медучреждение, где грязные детские пеленки, белье с дырками и «везде жуки».

- Состояние пеленок детских отвратительное. Грязные, словно ими мыли полы во всем отделении. Мятые - разве не положено пропаривать их? Со стопки берешь пеленки, а с них расползаются жуки разных видов. Как сказала работница больницы «от сырости». Там лежат дети. Как я могу спать с новорожденным ребенком, если там везде жуки. Для мам выдают белье с дырками. Но хотя бы чистое и на этом спасибо, - сообщила жительница.

Также женщина добавила, что питание в детском отделении оставляет желать лучшего - «Суп с сырой картошкой, а картофельное пюре с кусками картошки».

Минздрав Кузбасса сообщил, что 1 сентября представители министерства организуют выездную проверку медицинской организации. Ее результаты предоставят до 9 сентября.