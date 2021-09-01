В Кемерове случилось серьезное ДТП на перекрестке: двое маленьких детей пострадали

В Кемерове случилось серьезное ДТП на перекрестке. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 1 сентября на пересечении проспекта Ленина и бульвара Пионерского произошла авария. Фотографии с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях. На кадрах видно, что оба легковых автомобиля получили серьезные повреждения передней части.

В городском ГИБДД уточнили, что авария случилась в районе дома № 67 по проспекту Ленина. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что в результате аварии пострадали двое детей. Амбулаторное лечение назначили трехлетнему мальчику, пятилетнюю девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.