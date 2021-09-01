Добраться туда без приключений - невозможно: жительница Кемерова возмутилась недоступностью Московской площади

Жительница Кемерова возмутилась недоступностью Московской площади. Фото: «Кузбасс Онлайн».

Одна из жительниц Кемерова в очередной раз пожаловалась на недоступность Московской площади. Об этом она рассказала на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Женщина уточнила, что решила вместе с подругой дойти до Московской площади, но без приключений не обошлось.

- Больше туда не пойду! Добраться туда без приключений - невозможно! Лестницы с моста - разрушены, место где теоретически можно добраться не переходя дорогу, завалено мусором, - написала кемеровчанка.

Горожанка отметила, что владельцы личного автомобиля могут добраться благополучно до площади. Представители горадминистрации сообщили, что разрабатывают организацию подъездных путей и пешеходных подходов к Московской площади. Также планируют изменить схему дорожного движения рядом на проспекте Притомском.

- После завершения ее разработки и утверждения планируется приступить к проектированию необходимых объектов дорожного и пешеходного движения с последующей поэтапной реализацией. Также в настоящее время прорабатываются решения по изменению схемы организации дорожного движения на Притомском, в районе виадука Кузбасского моста, на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой - с организацией пешеходных переходов через проспект к Московской площади, - уточнили в горадминистрации.