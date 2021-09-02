Россельхозбанк открыл «Школу фермера» в 27 регионах

Фото: Россельхозбанк.

В России 1 сентября стартовал третий этап масштабного образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». Открыли двери «Школы» в 27 регионах для почти 1000 слушателей Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Обучение финансируется Россельхозбанком.

Студенты третьего потока будут обучаться по 20 специальностям. Среди них – агротуризм, аквакультура, развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации, молочное и мясное скотоводство, растениеводство, птицеводство и др. Кроме того, в учебные планы включены лекции по маркетингу, производству органической продукции, использованию цифровых решений, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов продуктов питания.

С начала запуска в 2020 году обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых слушателей второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Свое» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).