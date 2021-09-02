В больницы Кузбасса поступило современное медоборудование. Фото: АПК.

Аппараты для кардиологического стресс-тестирования поступили в городскую клиническую больницу №29 Новокузнецка и в Мариинскую городскую больницу. Каждый предназначены для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это передвижная система, с помощью которой исследования можно проводить в амбулаторных условиях.

Кроме того, аппарат позволяет выполнять исследования в кратчайшие сроки, что способствует снижению смертности от сердечно-сосудистой патологии. Стоимость оборудования более двух миллионов рублей. Областная администрация сообщает, что аппараты поступили в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Также поступил новый современный цифровой рентген-аппарат стоимостью 27,5 миллионов рублей в Осинниковскую городскую больницу. Оборудование позволяет настраивать различные параметры снимка, что позволяет специалисту максимально точно оценить полученную картину и сделать правильный вывод.