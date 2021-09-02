«Магазин сельхозживотных на диване»: Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка упрощает процесс выбора и приобретения сельхозживотных

В экосистеме Своё Фермерство от Россельхозбанка любой фермер может приобрести сельскохозяйственных животных в режиме онлайн всего в несколько кликов. А новый цифровой сервис «Паспорт животного» позволит получить актуальную информацию о его здоровье.

В категории «Сельскохозяйственные животные» маркетплейса Своё Фермерство представлено более 1000 предложений о продаже сельхозживотных по всей России. Стоимость назначается продавцом за килограмм живого веса, либо за единицу поголовья. Так, стоимость коровы в среднем варьируется от 50 до 250 тыс. р., а стоимость быков может доходить и до 500 000 за штуку, козу можно приобрести в среднем за 13 000р., а поросенка за 42 000р.

На отдельные виды товаров цена устанавливается договорная: покупатель имеет возможность напрямую связаться с продавцом и договориться о стоимости, а также выяснить любые детали о заинтересовавшем его товаре. Кроме того, на маркетплейсе Своё Фермерство можно найти более 50 предложений о продаже сельхозживотных со скидками, размер скидки на отдельные позиции достигает 20%.

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