В Кемеровском аэропорту задержали грабителей с 50 миллионами

50 украденных миллионов потерпевший заработал на майнинге Фото: Иван Макеев

28 августа в Новосибирске двое неизвестных напали на 23-летнего жителя Томска.

Молодой томич занимался скупкой и продажей криптовалюты. На этом деле он заработал 50 миллионов. И как раз перед нападением он обменял криптовалюту на наличные. Однако потратить такую большую сумму он не успел - на парковке у бизнес-центра «Антарес» двое грабителей в масках распылили в лицо молодого человека газ из баллончика выхватили сумку с наличными и уехали с места преступления на машине.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области установили личности нападавших. Также полицейские выяснили, что преступники планируют скрыться в другом регионе. Как оказалось - в Кузбассе, в аэропорту, где их и задержали сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. Они пытались зарегистрироваться на авиарейс, чтобы уйти от закона еще дальше, однако благодаря взаимодействию с сотрудников ГУ МВД - не получилось

Желающими нажиться на чужих деньгах оказались двое жителей Калининского района города Новосибирска: одному 23 года, второму - 32. Пока что одного из них заключили под стражу, а второму - подписка о невыезде.

По статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняют, причастны ли эти двое к другим подобным преступлениям в нашей соседней области и, самое главное, где находятся похищенные 50 миллионов.