Рецидивист из Кузбасса получил срок за хищение кабеля

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В результате его действий без интернета остались жители 32 многоквартирных домов Новокузнецка. Злоумышленника задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Кражи ранее судимый 29-летний преступник, как выяснилось в ходе следствия, совершал с ноября 2020го по январь 2021-го года, пробираясь в чердачные помещения. В результате один из местных интернет-провайдеров понес ущерб более чем на 320 тысяч рублей.

В ходе следствия, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, были собраны доказательства причастности фигуранта к совершению серии краж. Он дал признательные показания, рассказав, что в ночное время поднимался на крыши по пожарным лестницам, а затем проникал в чердачные помещения, где совершал кражи. Похищенный кабель новокузнечанин обжигал и сдавал в пункт приема металла, вырученные деньги тратил.

Заводской районный суд города Новокузнецка по обвинению в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» признал рецидивиста виновным и с учетом предыдущих судимостей приговорил его к 3 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.