Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 3 сентября в Кузбассе было выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на два меньше, чем день назад.

В то же время в крупнейших городах региона число больных увеличилось: и в Новокузнецке, и в Кемерове их зафиксировано по 36. Показатели в других территориях такие: Междуреченск и Прокопьевск - по 15, Белово - 11, Анжеро-Судженск - 10, Юрга - 8, Осинники - 6, Калтан и Мыски - по 5, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Таштагольский МР - по 4, Новокузнецкий МР - 3, Промышленновский МО - 2, Гурьевский МО, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО и Яшкинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их 182.Таким образом, в Кузбассе 49612 больных справились с болезнью.

Умерли пять пациентов - три женщины и двое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая пожилая из них - новокузнечанка 1935 года рождения. Самая молодая – кемеровчанка 1995 года рождения

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1152 человек.

По состоянию на 3 сентября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 1622 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8808 человек.