Школьники Кузбасса ожидают зарплату до 45 тысяч рублей и выше

Согласно данным аналитиков, летом работу в Кузбассе искали больше 2.6 тысячи школьников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Исследователи сайта по поиску работы hh.ru проанализировали, сколько подростков из Кемеровской области искали работу и на какую зарплату рассчитывали.

Согласно данным аналитиков, минувшим летом работу в Кузбассе искали больше 2.6 тысячи школьников. Больше всего ребят привлекает такая непыльная работа как администратор: 30 процентов соискателей указали ее в своих резюме, а еще 26 процентов были готовы к серьезному физическому труду в качестве рабочего персонала. Остальные ищут способ заработать в областях туризма, транспорта и продаж.

И хотя большая часть подростков рассчитывали на зарплату до 20 тысяч рублей - их 84 процента - нашлись и те, кто ожидал доход от 35 тысяч до 45 тысяч рублей и выше - правда, их всего 2 процента. Остальные 14 процентов хотели бы зарплату от 20 тысяч до 35 тысяч рублей.

Большая часть рассчитывала на зарплату до 20 тысяч рублей

Несмотря на то, что лето и отдых от учебы закончились, школьники продолжают искать работу. Благо, на современном рынке труда есть рабочие места с неполной занятостью и без требования особенных профессиональных умений. Так, хороший способ подзаработать в течение учебного года - устроиться промоутером, оператором call-центра, курьером или расклейщиком объявлений.

К слову, из прошлых опросов сотрудников hh.ru следует, что почти половина жителей Кузбасса начали работать до 17 лет из-за желания приобрести финансовую независимость. Также 70 процентов кемеровчан считают, что и их детям лучше начать работать еще до наступления совершеннолетия.