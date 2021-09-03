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Общество3 сентября 2021 11:16

Школьники Кузбасса ожидают зарплату до 45 тысяч рублей и выше

Однако большая часть согласна потрудиться за 10-20 тысяч рублей
Анастасия СЕМЫКИНА
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Согласно данным аналитиков, летом работу в Кузбассе искали больше 2.6 тысячи школьников

Согласно данным аналитиков, летом работу в Кузбассе искали больше 2.6 тысячи школьников

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Исследователи сайта по поиску работы hh.ru проанализировали, сколько подростков из Кемеровской области искали работу и на какую зарплату рассчитывали.

Согласно данным аналитиков, минувшим летом работу в Кузбассе искали больше 2.6 тысячи школьников. Больше всего ребят привлекает такая непыльная работа как администратор: 30 процентов соискателей указали ее в своих резюме, а еще 26 процентов были готовы к серьезному физическому труду в качестве рабочего персонала. Остальные ищут способ заработать в областях туризма, транспорта и продаж.

И хотя большая часть подростков рассчитывали на зарплату до 20 тысяч рублей - их 84 процента - нашлись и те, кто ожидал доход от 35 тысяч до 45 тысяч рублей и выше - правда, их всего 2 процента. Остальные 14 процентов хотели бы зарплату от 20 тысяч до 35 тысяч рублей.

Большая часть рассчитывала на зарплату до 20 тысяч рублей

Большая часть рассчитывала на зарплату до 20 тысяч рублей

Несмотря на то, что лето и отдых от учебы закончились, школьники продолжают искать работу. Благо, на современном рынке труда есть рабочие места с неполной занятостью и без требования особенных профессиональных умений. Так, хороший способ подзаработать в течение учебного года - устроиться промоутером, оператором call-центра, курьером или расклейщиком объявлений.

К слову, из прошлых опросов сотрудников hh.ru следует, что почти половина жителей Кузбасса начали работать до 17 лет из-за желания приобрести финансовую независимость. Также 70 процентов кемеровчан считают, что и их детям лучше начать работать еще до наступления совершеннолетия.