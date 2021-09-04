В нескольких городах Кузбасса объявили режим «черного неба». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех территориях Кузбасса с вечера 3 сентября ввели режим «черного неба». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса.

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются до вечера 6 сентября в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске, а также в Новокузнецком районе. Уточняется, что антициклон принес безветренную погоду, а температура может достигнуть +30 градусов.

В результате в нижних слоях атмосферы накапливаются вредные вещества. Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферный воздух.