Названы территории Кузбасса, где выявили 171 новый случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 171 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке – 32. В Кемерове – 29. В Прокопьевске - 15. В Белове – 13. В Междуреченске – 12. В Анжеро-Судженске – 10. По восемь – Осинниках и Юрге. По пять – в Калтане, Ленинске-Кузнецком и Мысках. По четыре – в Киселевске, Тайге, Новокузнецком МР, Юргинский МО. По три – в Кемеровском МО и Яшкинском МО. По два – в Беловском МР, Гурьевском МО и Мариинском МР. Один – в Таштагольский МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 52 557 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 49 796 выздоровели, 1158 скончались, 9 317 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.