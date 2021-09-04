В Кемерово образовались огромные очереди в отделениях «Почты России» на фоне массовых увольнений. Фото: Виктор Гусейнов

В Кемерове образовались огромные очереди из пенсионеров в почтовых отделениях. Очевидец опубликовал видео в соцсетях. Мужчина рассказал, что в отделении «Почты России» на улице Веры Волошиной, 33 собралась толпа, которую некому было обслужить. Оказалось, что большинство людей пришли за пенсией, так как доставлять деньги некому.

– Сотрудница почтового отделения пояснила, что доставщики пенсии уволились из-за низкой зарплаты, теперь «работать просто некому» и «это ещё даже не начали выдавать путинские десять тысяч», – уточнил кемеровчанин.

Также мужчина добавил, что огромная очередь может способствовать распространению коронавирусной инфекции.