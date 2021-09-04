Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2021 11:36

В Кемерово образовались огромные очереди в отделениях «Почты России» на фоне массовых увольнений

Об этом сообщил очевидец в соцсетях
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кемерово образовались огромные очереди в отделениях «Почты России» на фоне массовых увольнений.

В Кемерово образовались огромные очереди в отделениях «Почты России» на фоне массовых увольнений.

Фото: Виктор Гусейнов

В Кемерове образовались огромные очереди из пенсионеров в почтовых отделениях. Очевидец опубликовал видео в соцсетях. Мужчина рассказал, что в отделении «Почты России» на улице Веры Волошиной, 33 собралась толпа, которую некому было обслужить. Оказалось, что большинство людей пришли за пенсией, так как доставлять деньги некому.

– Сотрудница почтового отделения пояснила, что доставщики пенсии уволились из-за низкой зарплаты, теперь «работать просто некому» и «это ещё даже не начали выдавать путинские десять тысяч», – уточнил кемеровчанин.

Также мужчина добавил, что огромная очередь может способствовать распространению коронавирусной инфекции.