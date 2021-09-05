В Кузбассе разыскивают водителя BMW, скрывшегося после совершения смертельного ДТП

Полицейские быстро устанвили личность виновника ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники кузбасской полиции разыскивают 23-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого — Даниэляна Жору Эдвардовича, совершившего смертельное ДТП на своем BMW и скрывшегося с места происшествия.

Дорожная авария, в произошла накануне около 2.45 в Ленинске-Кузнецком на улице Суворова. Жора Даниэлян, двигался на своей иномарке со стороны со стороны улицы Магаданная в сторону улицы 7-е Ноября и на улице Суворова выехал на встречную полосу, где и врезался в автомобиль Lada Granta, в которой находились три человека.

48-летний водитель отечественной легковушки — житель поселка Крапивинский — погиб на месте происшествия, два его пассажира — женщина 25 лет и мужчина 29 лет, получили травмы. Водитель BMW предпочел с места аварии скрыться. Однако его личность была установлена и в настоящее время он объявлен в розыск. По факту аварии возбуждено уголовное дело за нарушение правил ПДД, которое привело к гибели человека. Согласно российскому законодательству, виновнику смертельного ДТП, скрывшемуся с места аварии грозит до 12 лет лишения свободы.

Кузбассовцев, которые знают что-либо о местонахождении Жоры Даниэляна просят сообщить об этом по телефонам в Ленинске-Кузнецком: 8-(384-56)-3-01-81, 5-13-84 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется.