172 кузбассовца заболели коронавирусом за сутки

Оперштаб области опубликовал свежие данные на воскресенье, 5 сентября по суточной заболеваемости коронавирусом. Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 172 человек. Всего в регионе лечение от этой болезни на сегодняшний день получают 1593 пациента.

Также за минувшие сутки скончались четыре пациентки в возрасте от 50 до 80 лет, у которых развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, которая протекала на фоне различных сопутствующих заболеваний.

178 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 49974 человека вылечились от коронавируса. В изоляции в связи с подозрением на заболевание остаются 9825 человек.