Видео одного кузбассовца стало поводом для штрафа другому

На видеоролике было четко видно номера автомобиля, водитель которого нарушил ПДД. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе водителя автомобиля Nissan Almera оштрафовали за опасные маневры на дороге. Причем это стало возможным благодаря видеозаписи, которую сделал другой автолюбитель, а затем отправил ее в проект «Мобильный патруль» ГУ МВД России по Кемеровской области.

Видео с нарущением ПДД было записано на улице Курортной в Анжеро-Судженске. Водитель иномарки произвел обгон в зоне действия установленного дорожного знака «Обгон запрещен» с выездом на полосу встречного движения через сплошную линию разметки. Номер его автомобиля четко виден в кадре видеозаписи. По нему сотрудники ГИБДД и установили нарушителя, после чего составили на него протокол за выезд на встречную полосу. В качестве наказания ему назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

Кузбасские полицейские напоминают, что в рамках проекта «Мобильный патруль» жители области могут присылать в специальный раздел на сайт zakon-kuzbass.ru фото- и видеоматериалы, на которых зафиксированы правонарушения или преступления. Прилагаемые материалы должны как можно точнее указывать на участников происшествия. Например, обязательно должны быть читаемы автомобильные номера, если в происшествии принимает участие транспортное средство. По каждому сообщению сотрудники полиции проводят проверку.