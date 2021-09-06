В Кузбассе полиция задержала водителя BMW, который устроил смертельное ДТП и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Ленинске-Кузнецком полицейские задержали 23-летнего водителя BMW, который после совершения смертельного ДТП скрылся с места аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области 6 сентября.

В ведомстве уточнили, что парень сам пришел в полицию с повинной и дал признательные показания. Водителя задержали, с ним работают следователи. Решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что 4 сентября водитель BMW в Ленинске-Кузнецком, двигался со стороны улицы Магаданная в сторону улицы 7-е Ноября, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. В результате погиб 48-летний водитель отечественного автомобиля, два его пассажира получили травмы. Водитель иномарки скрылся с места случившегося. Его личность полицейские установили и объявили в розыск.