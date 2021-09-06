Пенсионеры Кузбасса получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе более 822 тысяч пенсионеров получат дополнительные выплаты в размере 10 000 рублей в соответствии с Указом Президента РФ. Об этом сообщили в областной администрации.

Пенсионный фонд России уточняет, что право на получение средств имеют все пенсионеры независимо от того, работают они или нет. Способ получения выплаты тот же, что и ежемесячной пенсии. Денежные средства зачислят на счет или почтальон принесет деньги на дом. Кроме того, Если пенсионер не может получить деньги в сентябре по какой-либо причине, ему их доставят в следующем месяце или позже - все зависит от конкретного случая.

Единовременная выплата будет назначена автоматически, так что писать заявление не нужно. Также она может быть получена по доверенности. Также выплата не будет учитываться при оформлении других государственных мер поддержки. Средства не могут быть удержаны по исполнительному производству и в счет оплаты проживания в организациях социального обслуживания.