Названы территории Кузбасса, где выявили 168 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 168 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 36. В Кемерове - 35. В Белове - 13. По десять - в Анжеро-Судженске и Прокопьевске, Девять - в Юрге. Восемь - в Осинниках. Семь - в Новокузнецком МР. По пять - в Ижморском МО и Междуреченске. Четыре - в Таштагольском МР. По три - в Ленинске-Кузнецком, Полысаеве и Юргинском МО. По два - в Калтане, Мысках, Гурьевском МО, Мариинском МО, Промышленновском МО, Яшкинском МО. По одному - в Березовском, Киселевске, Краснобродском, Прокопьевском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 53 066 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 50 337 выздоровели, 1173 скончались, 9 543 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.