Волонтерам, разыскивающим в Кузбассе двух пропавших школьниц, требуется помощь батарейками и едой

«Лиза Алерт Кузбасс» просит о помощи. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс»

Поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс» просит о помощи всех неравнодушных.

В Киселевске прямо сейчас идут поиск двух одноклассниц, пропавших 6 сентября. Волонтеры, которые занимаются поиском, очень просят о помощи всех, у кого есть какая-либо информация о пропавших.

Также волонтеры просят всех, у кого есть возможность, передать или доставить в штаб:

1. Батарейки алкалиновые типа АА;

2. Питание для поисковиков;

3. Питьевую воду;

4. Аккумулятор 18650

5. Скотч

6. Цветной принтер для печати ориентировок (временно)

Для связи с инфоргом поиска Вестой (Надей) просьба позвонить по телефону: 89516146310