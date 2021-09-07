Волонтерам, разыскивающим в Кузбассе двух пропавших школьниц, требуется помощь батарейками и едой

«Лиза Алерт Кузбасс» просит о помощи. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс»
Поисковый отряд «Лиза Алерт Кузбасс» просит о помощи всех неравнодушных.
В Киселевске прямо сейчас идут поиск двух одноклассниц, пропавших 6 сентября. Волонтеры, которые занимаются поиском, очень просят о помощи всех, у кого есть какая-либо информация о пропавших.
Также волонтеры просят всех, у кого есть возможность, передать или доставить в штаб:
1. Батарейки алкалиновые типа АА;
2. Питание для поисковиков;
3. Питьевую воду;
4. Аккумулятор 18650
5. Скотч
6. Цветной принтер для печати ориентировок (временно)
Для связи с инфоргом поиска Вестой (Надей) просьба позвонить по телефону: 89516146310