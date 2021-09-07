Губернатор Кузбасса рассказал о сроках завершения строительства образовательной части культурного кластера

убернатор Кузбасса рассказал о сроках завершения строительства образовательной части культурного кластера. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса проверил ход работ в образовательном комплексе Сибирского кластера искусств в Кемерове. В областной администрации сообщили, что Сергей Цивилев высоко оценил степень готовности объекта.

- Сейчас идет настройка техники, благоустройство территории, все работы должны закончить в течение ближайших двух месяцев, - уточнил глава региона.

Также почти закончены фасадные и пусконаладочные работы во всех пяти зданиях. В классах общеобразовательной школы устанавливают мебель. Полностью оборудовали спортивный зал, столовая, гардероб, бассейн.

Кроме того, интернат для обучающихся средней специальной музыкальной школы на 75 мест готов, осталось оформить необходимые документы.

Завершили отделочные работы в интернате для учащихся хореографической академии, сейчас идет монтаж внутренних инженерных сетей и систем, устройство фасада, установка технологического оборудования. Фасадные работы проводят в учебных корпусах хореографической академии и музыкальной школы.