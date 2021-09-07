Розничный кредитный портфель Россельхозбанка в Кузбассе превысил 7 млрд рублей

В Кемеровском региональном филиале Россельхозбанка по состоянию на конец августа 2021 года кредитный портфель физических лиц превысил 7 млрд рублей, рост с начала года составил более 880 млн рублей, прирост 114%. Объем срочной ипотечного портфеля составляет 4 млрд, рост с начала года - 490 млн рублей, или 114%.

В тройку наиболее востребованных потребительских кредитов банка вошли «Кредит пенсионный», «Потребительский кредит на рефинансирование» и «Кредит потребительский без обеспечения».

При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Совокупный объем выдач в регионе в рамках программы за весь период ее действия превысил более 1,7 млрд рублей.

- В 2021 году Россельхозбанк в Кузбассе продолжает демонстрировать стабильный рост объёмов розничного кредитования. Сегодня в банке представлена широкая продуктовая линейка, разработанная с учетом потребностей всех категорий заемщиков, а также есть ряд различных каналов продаж, в том числе и дистанционных, - отметил директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Виктор Кобзев.

В целом по стране, объем кредитов, предоставленных Россельхозбанком с момента запуска программ розничного кредитования, превысил 2 трлн рублей. Количество выданных кредитов составило более 7,8 млн.

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