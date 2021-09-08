Вертолет из Кузбасса вылетит к Агафье Лыковой для помощи после пожара

Дом Агафьи Лыковой. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

По информации ТАСС, сегодня на заимку к единственной из оставшихся семьи староверов Агафье Лыковой вылетит вертолет с провиантом.

Тем же рейсом, по договоренности с Таштагольскими предпринимателями, отправится еще и Николай Ерофеевич Седов - давний друг Агафьи Лыковой, бывавший у нее уже не раз. Помимо доставки провизии Николай разузнает у отшельницы о том, какая ей еще нужна помощь - как-никак три дня назад случился пожар и, скорее всего, потребуется ремонт.

Сама Агафья не пострадала - об этом сообщает «КП. Красноярск». Так как с ней были трое мужчин-добровольцев, которые помогали ей с заготовками, пожар удалось потушить без больших потерь. Недавно отстроенный дом, баня и скот также не пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная свеча, а первой загорелась крыша старого дома.