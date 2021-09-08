Названы территории Кузбасса, где выявили 170 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 170 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 33. В Кемерове - 30. В Междуреченске - 14. В Белове - 13. В Анжеро-Судженске - 11. В Прокопьевске - 10. В Юрге - 8. В Осинниках - 7. По пять - в Мысках и Промышленновском МО. По три - в Калтане, Краснобродском, Ленинске-Кузнецком, Тайге, Беловском МО и Новокузнецком МР. По два - в Березовске, Киселевске, Гурьевском МО, Ижморском МО, Кемеровском МО, Прокопьевском МО и Яйском МО. Юргинский МО. По одному - в Полысаеве и Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 53 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 50 516 выздоровели, 1179 скончались, 9 269 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.