Новокузнечанка доверилась «пилоту из Майами» и потеряла около 400 тысяч рублей

Онлайн-знакомства могут обернуться потерей денег Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новокузнецкий «Орджоникидзевский» отдел УМВД поступило сообщение от 28-летней местной жительницы - она рассказала романтическую историю с печальным финалом.

В одной из социальных сетей женщине пришло сообщение от иностранного парня, который представился Эндрю Лукасом, работающим в одной из авиакомпаний Майами пилотом. Языковой барьер не помешал тому, что спустя время их дружеские беседы превратились в романтические, - они общались через голосовой переводчик. Какая же романтика без подарков? Вот и молодой человек решил отправить подарок «возлюбленной» и прислал ей трек-номер для отслеживания посылки.

Однако посылку из другой страны недешевая - таможенные сборы сами себя не оплатят. Женщине пришло сообщение о том, что ее подарок находится в аэропорту Стамбула и для его получения и дальнейшей отправки нужно заплатить 550 долларов. Так как «пилот» пообещал, что компенсирует все расходы - в посылке «лежали» золотые украшения и еще 25 тысяч долларов - новокузнечанка вложила огромные деньги за все таможенные оформления и дипломатические сборы. В общем счете за все пересылки она потратила 83 тысячи рублей из личных сбережений и еще 300 тысяч взяла в долг.

После этого мошенник удалился из соцсети, а телефон выключил. Женщина обратилась в полицию. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут «пилота из Майами». Следователем УМВД России по городу Новокузнецк возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» - максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Также полиция Кузбасса напоминает, что совершать денежные операции по просьбе сторонних лиц и тем более при онлайн-знакомствах ни в коем случае нельзя. В том числе - передавать свои личные данные и сведения банковских счетов, включая реквизиты банковских карт.