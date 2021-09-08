Два большегруза столкнулись ночью в Кузбассе

На территории Прокопьевского муниципального округа случилось ДТП: видео с аварией опубликовали в соцсетях.

Происшествие случилось около полуночи: столкнулись фура и лесовоз. Очевидцы, заснявшие аварию на камеру, предположили, что в результате аварии погиб водитель. Однако сотрудник ГИБДД Кузбасса опроверг эту информацию:

- В результате происшествия никто не пострадал, причинен материальный ущерб, - говорится в комментарии.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД в целях обеспечения безопасности регулирования движения. В ближайшее время последствия устранят с помощью спецтехники.