В Кемерове в декабре откроют новую школу

Ввод в эксплуатацию запланирован на нынешний декабрь. Фото: администрация Кемерова

Мэрия Кемерова сообщил, что новая школа, которая строится в микрорайоне 15А, уже в высокой степени готовности.

Ввод в эксплуатацию запланирован на нынешний декабрь. Школа будет находиться между Московским и Притомским проспектами. Строят ее на базе нацпроекта «Образование», который направлен на обеспечение возможности самореализации и развития талантов. По этому же проекту уже построены и работают четыре школы на 1050 мест в Лесной Поляне и Рудничном районе.

Новая школа рассчитана на 116 рабочих мест для педагогов и технического персонала. Сейчас идет набор преподавателей, и уже поступило 23 заявки на должность учителя начальных классов, иностранного языка, биологии, физики, истории, обществознания и технологии. Все успевшие подать заявки - педагоги с первой и высшей квалификационной категорией.

Конечно, не забыли и про учеников. Для них тоже открыт набор. Подали уже 192 заявления. И хотя берут всех с учетом желания родителей, первым делом нужно набрать детей из близлежащих домов.