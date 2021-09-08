В центре Кемерова задерживают ремонт Ноградской улицы

Ремонтные работы на улице Ноградской продлеваются до 15 сентября. Фото: администрация Кемерова

Пресс-служба администрации Кемерова рассказала о новой технологии ремонтных работ трубопровода на улице Ноградской.

Изначально планировалось закончить ремонт 5 сентября, однако сейчас мэрия сообщает, что рассчитывают завершить капитальный ремонт до 15 сентября. Сейчас выполнено более половины запланированного: из 450 метров трубопровода восстановлено 230.

Уникальная технология заключается в том, что во время работы впервые использовали метод санации гибким рукавом: асфальтовое покрытие вскрывается не полностью, а только на маленьком участке размерами 2.5 на 5 метров. После этого трубопровод очищается от водяного камня, проходит видеообследование, через трубу пропускается гибкий рукав, который расправляется избыточным давлением.

Все это сокращает затраты и уровень шума, что крайне удобно в городских условиях. Стоит отметить, что при использовании такой технологии срок службы трубы продлевается минимум на 50 лет.