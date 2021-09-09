Глава Новокузнецка подписал распоряжение о старте отопительного сезона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке 15 сентября начнут подключать отопление в школах, больницах, детских садах, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Запуск тепла с 16 по 17 сентября будет осуществлен в жилых домах и других организациях города. Об этом рассказали в СГК Кузбасс.

Кроме того, в контуре Кузнецкой ТЭЦ еще не готовы к отопительному сезону 16% многоквартирных жилых домов (178 объектов), так как не получены акты технической готовности к отопительному периоду.

Уточняется, что на следующее недели тепло получат все. Однако если управляющая компания или ТСЖ не провели гидравлические испытания внутридомовой системы отопления, тогда риск, что тепло в домах будет распределяться неравномерно, возрастает.