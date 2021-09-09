Названы территории Кузбасса, где выявили 167 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 167 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 30. В Новокузнецке - 25. В Белове - 20. В Междуреченске - 12. В Анжеро-Судженске - 11. Десять - в Прокопьевске. Девять - в Осинниках. По шесть - в Юрге, Прокопьевском МО и Промышленновском МО. По пять - в Калтане и Новокузнецком МР. По четыре - Мысках и Юргинском МО. По три - в Беловском МО и Гурьевском МО. По два - в Ижморском МО и Таштагольском МР. По одному - в Киселевске, Краснобродском, Кемеровском МО и Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 53 403 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 50 701 выздоровели, 1183 скончались, 9 087 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.