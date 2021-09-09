МегаФон представил рейтинг темпов цифровизации кузбасской экономики

Фото: пресс-служба МегаФона.

Аналитики компании изучили ключевые отрасли регионального бизнеса по скорости цифровизации. Так, строительный сегмент оказался самым передовым, а в дивизион золотой середины попали торговля и IT-сектор. Рейтинг учитывает динамику спроса на «умные» сервисы МегаФона у корпоративных клиентов в Кемеровской области в 2021 году.

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Цифровизируй. Развивай

Строительный сектор в 4 раза увеличил внедрение цифровых решений по сравнению с прошлым годом. Значительный интерес наблюдается к «интернету вещей». Более 50% сервисов МегаФона в стройке связаны с удаленным мониторингом для обеспечения работоспособности оборудования.

Тише едешь – дальше будешь

Партнеры по умеренной цифровизации – оптовики и айтишники. Они увеличили внедрение цифровых сервисов почти в 2,5 раза. Активнее всего продвинутые кузбасские предприятия рейтинга используют услуги «МегаФон.Таргет» и защиты от DDoS-атак. Решения нацелены на увеличение продаж, качество сервисного обслуживания и безопасность хранения данных.

Бизнес. Перезагрузка

Предприниматели в сфере услуг и производства сделали ставку на эффективную работу команды и таргетированную рекламу. Внедрение этих сервисов позволило перезагрузить бизнес и привлечь новых клиентов в 2021 году. В среднем компании в этой части рейтинга цифровизировались на 47%.