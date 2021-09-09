Продолжение бульвара Строителей в Кемерове планируют закончить в октябре

Фото: Instagram / ilyaseredyuk

Глава Кемерова Илья Середюк в своем Instagram сообщил о ходе строительства дороги, которая продолжит бульвар Строителей.

Как уже известно, новая дорога, которую многие так ждут, свяжет микрорайоны «Верхний бульвар» и поселок Металлплощадка. Магистраль строят по программе «Стимул» в рамках проекта «Жилье и городская среда». Новая дорога по протяженности будет более 1.3 км. Кроме того, на ней создают еще и ливневые канализации, освещение и инженерные коммуникации.

Удобства должны быть не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Теперь людям не придется ходить домой по полям: вместе с магистралью сделают пешеходный тротуар и не только - еще дорожку для велосипедистов и зону для передвижения малоподвижных граждан. И конечно, не обойдется без общественного транспорта, маршруты для которых уже прорабатываются.

- Отдельно разработана схема регулировки проезда на пересечении Строителей и Марковцева. Там появится светофорный объект, схему разъезда планируем сделать аналогичной перекрестку Строителей и Октябрьского, - рассказывает Илья Середюк.

Строительство новой магистрали обещают закончить уже в октябре этого года.