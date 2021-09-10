Депутаты городского Совета решили, как будут избирать мэра Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово.

В областном центре 10 сентября началось заседание Кемеровского городского Совета народных депутатов на повестке вопрос «Об избрании Главы города Кемерово». Четыре кандидата озвучат свои программы: Артем Матвеев, действующий мэр Илья Середюк, Евгений Ветров, Андрей Харламов.

Депутаты изберут мэра Кемерова путем открытого голосования. С данной инициативой выступил председатель КГСНД Николай Сенчуров. За это решение единогласно проголосовали 29 депутатов.

Также в зале присутствуют представители кемеровских предприятий, организаций и глава города Кемерово с 1986 по 2012 год Владимир Михайлов.

Напомним, что конкурсная комиссия утвердила только одного кандидата на пост мэра Кемерова.