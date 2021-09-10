Еще в одном городе Кузбасса досрочно начался отопительный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе уже во втором городе сообщили о старте отопительного сезона. Так глава Березовского городского округа рассказала, что подача тепла будет происходить поэтапно.

С 10 сентября отопление начнут подавать на объекты социальной сферы, а с 13 сентября тепло начнет поступать в жилые дома, здания учреждений и предприятий.

- В связи со снижением температуры наружного воздуха, администрацией Березовского городского округа принято решение перенести начало отопительного сезона на 10 сентября, - отметила глава города Светлана Щегербаева.

Напомним, что первопроходцем в начале отопительного сезона стал Анжеро-Судженск. Глава города Александр Рыбалко рассказал что, на принятие такого решения повлияло резкое ухудшение погоды. Кроме того, власти оценивают готовность региона к началу отопительного сезона на 97%.