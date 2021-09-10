В Кузбассе модернизировали уже седьмой сельский клуб

В Кузбассе модернизируют десять сельских клубов. Фото: АПК

В Ленинск-Кузнецком городском округе в селе Подгорное улучшили здание местного Дома культуры.

Здание ДК в Подгорном давно нуждалось в усовершенствовании, ведь оно достаточно старое - 1970 года постройки. Его отреставрировали в 2005 году, и благодаря этому, сейчас был нужен только косметический ремонт: покраска стен, облицовка колонн керамической плиткой, установка новых дверей и даже монтаж подвесного потолка.

Однако этим модернизация не ограничилась, так как технику тоже уже давно пора было поменять. Так, в ДК теперь есть новое музыкальное, световое и видеопроекционное оборудование, а также новый вид и механика сцены. Обновление прошло на 100%.

Каждый год в селе проходит более 450 мероприятий, на которые приходят около 22 тысяч человек, а работающих клубных формирований - 16, у двоих из которых звание «народный» и у еще одного - «образцовый». Поэтому модернизация для Дома культуры, в котором занимаются более 300 человек и выступают многократные лауреаты кузбасских фестивалей народного творчества, было необходимо.

Модернизация прошла по федеральной программе «Культура малой родины». Она нацелена на поддержку и улучшения качества работы профильных сельских учреждений. Вместе с этим, повышается уровень вовлеченности граждан в культурной жизни страны. По этой программе облагородили уже семь сельских клубов - на очереди еще три. На ремонт всех десяти учреждений выделено 21 миллион рублей.