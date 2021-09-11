В вузы Кузбасса поступили почти 7 тысяч человек

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Губернатор Сергей Цивилев провел совещание по итогам приемной кампании 2021 года.

В кузбасские вузы зачислены 6 890 студентов, из которых 5 903 - на бюджете, а 987 - на контрактной основе. А это - стопроцентное выполнение плана. Также продолжается набор на заочную форму обучения.

Наиболее высокий конкурс был на направлениях: «Юриспруденция», «Международные отношения», «Социология», «Информационная безопасность», «Информационные системы и технологии», «Техносферная безопасность», «Стоматология», «Социально-культурная деятельность», «Библиотечно-информационная деятельность».

Еще 11 новых направлений открыли в КемГ, КузГТУ и СибГИУ, например, «Конструирование и технология электронных средств», «Компьютерная безопасность», «Организация перевозок и управление в единой транспортной системе», «Управление качеством», «Информационная безопасность автоматизированных систем» и другие.

- Уже стало традицией встречаться с руководителями кузбасских вузов в начале нового учебного года. На будущее мы себе ставим задачи работать слаженно, одной командой и продолжить реформу высшего образования, которая началась в 2018 году. В первую очередь мы должны приложить все усилия, чтобы наши выпускники оставались в Кузбассе, поступали в кузбасские вузы, - поделился Сергей Цивилев.

В 2021 году в вузы Кузбасса было подано более 18 тысяч заявлений. В нынешнем учебному году высшее образование будут получать 26 тысяч кузбасских студентов.