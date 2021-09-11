В детских поликлиниках Кузбасса увеличат время работы «красных зон»

Вакцинация от гриппа для взрослых и детей уже началась. Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество обращений с симптомами COVID-19 выросло на 60%, а на 40% - количество вызовов на дом.

Минздрав Кузбасса сообщает об увеличении часов работы «красных зон»: с понедельника по пятницу - до 20.00, в субботу - до 18.00 и в воскресенье - до 14.00. Пока что это касается только детских поликлиник.

- Нами дано задание руководителям станций отделений скоро помощи усилить и увеличить количество бригад для своевременного обслуживания вызовов, которые могут поступать не только от пациентов с признаками респираторных заболеваний, но и от пациентов, нуждающихся в неотложной экстренной помощи по другим заболеваниям. Обращаем еще раз и обращаемся к нашим жителям, что единственной мерой профилактики дальнейшего роста заболеваемости является вакцинация как от ковида, так и от гриппа, - говорит Елена Зеленина, первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса.

Вакцинация от гриппа для взрослых и детей уже началась. Елена Зеленина также обратилась с просьбой провакцинироваться не только от новой коронавирусной инфекции, но и от сезонного гриппа, чтобы позаботиться о собственном здоровье. Особенно это касается людей, старше 60 лет.