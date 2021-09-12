Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 12 сентября в Кузбассе был выявлен 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией - это на четыре больше, чем день назад.

Вновь лидером по числу выявленных за сутки больных стал Кемерово – их здесь зафиксировано 34.

Показатели в других территориях такие: Новокузнецк - 32, Прокопьевск - 15, Белово - 13, Анжеро-Судженск и Новокузнецкий МР - по 12, Осинники - 10, Юрга - 8, Междуреченск - 7, Калтан - 6, Юргинский МО - 5, Киселевск - 3, Тайга, Гурьевский МО, Прокопьевский МО, Промышленновский МО и Таштагольский МР - по 2, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровский МО, Яйский МО и Яшкинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки вновь превысило число заболевших - их 177.Таким образом, в Кузбассе 51239 больных справились с болезнью.

Скончались четверо пациентов - три женщины и мужчина. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и все были в возрасте старше пятидесяти лет.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1199 человек.

По состоянию на 12 сентября медицинскую помощь продолжают получать в регионе1469 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10556 человек.