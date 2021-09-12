Жителя Кузбасса будут судить за использование чужого телефона

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В июне нынешнего года 28-летний житель Анжеро-Судженска нашел утерянный кем-то мобильник рядом с остановкой общественного транспорта. Искать владельца, как и передавать найденную вещь на хранение в полицию не стал, а принес ее домой, где воспользовался подключенной к гаджету услугой «мобильный банк» и перевел на свой счет 8 тысяч рублей. Постепенно похищенные деньги он потратил, а телефон оставил себе.

Тем временем в полицию с заявлением обратился 60-летний пенсионер, который рассказал, что неизвестные похитили телефон, которым пользовалась его дочь, и сняли денежные средства с банковской карты. Общая сумма ущерба, по его словам, составила вместе со стоимостью мобильника около 22 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. В отношении него следователем ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Телефон полицейские изъяли и вернули законной владелице. Сейчас материалы уголовного дела переданы в Анжеро-Судженский городской суд на рассмотрение. Вору грозит до шести лет лишения свободы.