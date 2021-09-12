Глава Кемерова попросил помощи у кулинарных гурманов

Фото: инстаграм главы г.Кемерово

Илья Середюк удивил многих своих подписчиков в инстаграме, опубликовав там свою фотографию с огромной тыквой. При этом градоначальник спросил у читателей:

- Скажите, что вы делаете из тыквы? Варенье, кашу, оладьи или что-то ещё? — подписал он снимок.

Известно, что тыква - кладезь витаминов, минералов и полезных микроэлеменов. Этот продукт - отличный источник клетчатки, большое содержание которой улучшает пищеварение.

Можно предположить, что глава хотел узнать кулинарные советы от «тыкволюбов», но дали ли их подписчики ему, или, к примеру, предложили погуглить рецепты, пока неизвестно – комментарии к посту может увидеть только автор вопроса. Однако похоже, что Илья Середюк давненько не заглядывал в школьные столовые города - ведь еще три года назад в них разнообразили меню, добавив в рацион не только традиционные тыквенную кашу и тыквенный суп, но даже кисель из тыквы и запеканку из творога с тыквой и морковью.