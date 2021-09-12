В Кузбассе стало меньше потенциальных браконьеров

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу

С начала сентября у недобросовестных охотников изъято 84 единицы незарегистрированного оружия.

Профилактические мероприятия после открытия осеннего охотничьего сезона на территории региона проводят инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с областным департаментом по охране объектов животного мира. Их цель - соблюдение законности в сфере оборота оружия и недопущение правонарушений в охотничий сезон.

За неполных две недели в Кузбассе уже выявили 104 административных правонарушения в сфере оборота гражданского оружия. В основном они связаны с тем, что владельцы игнорируют сроки регистрации или перерегистрации оружия и сроки его постановки на учет. В связи с этим большинство владельцев оружия привлечены к ответственности и были лишены возможности дальше им владеть.

При этом охотникам даже не нужно было терять время, чтобы лично явиться в подразделения Росгвардии - все документы можно подать через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде.

Напомним, что просроченное разрешение на владение оружием является недействительным и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях - и административный арест.