В мэрии Кемерова прокомментировали информацию о минировании здания администрации. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В администрацию Кемерова 13 сентября в 8.30 поступил сигнал о минировании. В пресс-службе мэрии сообщили, что на электронную почту горадминистрации пришло соответствующее письмо.

Оперативные службы проверили здание, информация оказалась ложной. Очевидцы сообщили, что на месте работали Кемеровская служба спасения и кинологическая служба.

Расследованием данного случая занимаются правоохранительные органы. Уточняется, что Все службы администрации города работают в штатном режиме.