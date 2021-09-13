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Общество13 сентября 2021 8:18

В мэрии Кемерова прокомментировали информацию о минировании здания администрации

Инцидент произошел утром
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В мэрии Кемерова прокомментировали информацию о минировании здания администрации.

В мэрии Кемерова прокомментировали информацию о минировании здания администрации.

Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В администрацию Кемерова 13 сентября в 8.30 поступил сигнал о минировании. В пресс-службе мэрии сообщили, что на электронную почту горадминистрации пришло соответствующее письмо.

Оперативные службы проверили здание, информация оказалась ложной. Очевидцы сообщили, что на месте работали Кемеровская служба спасения и кинологическая служба.

Расследованием данного случая занимаются правоохранительные органы. Уточняется, что Все службы администрации города работают в штатном режиме.