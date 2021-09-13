Школьники Кузбасса могут отсутствовать на уроках без справки до пяти дней. Фото: instagram/sergey_tsivilev.

В Кузбассе власти рекомендуют школам запрашивать справки о состоянии здоровья учащихся не раньше, чем через пять дней после отсутствия ребенка на уроках, чтобы не отправлять здоровых детей в больницы. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев в ходе аппаратного совещания 13 сентября.

— Чтобы не заставляли бегать в поликлинику, если ребенок день-два не сходил в школу. До пяти дней чтобы никто справок от него не требовал. Нам лишние походы в поликлинику совершенно не нужны, — отметил глава региона.

Также министру образования Кузбасса Софье Балакиревой поручено проконтролировать и донести эту информацию до руководителей дошкольных и школьных учреждений.