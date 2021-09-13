В Кузбассе собрали миллион тонн зерна. Фото: АПК.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса сообщили, что в регионе намолочено уже 1 миллион 62 тысячи тонн зерна. Отметим, что в прошлом году на текущую дату собрали 843,6 тысяч тонн.

Аграрии убирают технические культуры – уже обмолочено 12,1 тысяч гектаров. В их числе 9 тысяч тонн маслосемян рапса, 76,3 тысяч тонн картофеля, овощных культур 5,6 тысяч тонн.

Кроме того, ведут работу по подготовке зернохранилищ и элеваторов. С ежегодно растущим объемом производства хозяйства обновляют хранилища и зерносушильные комплексы. Так на прошлой неделе в Крапивинском округе аграрии предприятия «Златозара» запустили в тестовом режиме новый современный сушильный комплекс, мощность которого позволяет обрабатывать до 40 тонн зерна в час.

Уточнили, что в настоящее время всего в регионе идет строительство двух новых современных зерносушильных комплексов.