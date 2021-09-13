В Кузбассе детские поликлиники перевели на работу без выходных. Фото: АПК,

В администрации правительства Кузбасса на аппаратном совещании 13 сентября обсудили эпидемиологическая ситуация в регионе. Так как в регионе за прошедшую неделю сохранился рост числа заболевших ОРВИ несовершеннолетних, в связи с этим приняли меры, которые касаются работы детских поликлиник.

Наполним, что школам и детсадам рекомендуют запрашивать справки о состоянии здоровья учащихся не раньше, чем через пять дней после отсутствия ребенка на уроках, чтобы не отправлять здоровых детей в больницы.

- Лишние походы в поликлинику ни детям, ни родителям не нужны. Туда надо обращаться только за медицинской помощью и только заболевшим детям, — отметил глава региона.

Также региональный Минздрав решил, что на период подъема сезонной заболеваемости детские поликлиники переведены на работу без выходных.