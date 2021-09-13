Арташес Сивков, РСХБ: к 2022 году время получения потребительского кредита и кредитной карты сократится в 2 раза

Фото: Россельхозбанк.

Дальнейшее развитие розничного кредитования Россельхозбанка будет достигнуто, прежде всего, благодаря автоматизации процесса получения финансовых услуг и цифровизации каналов продаж и обслуживания, отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Арташес Сивков. Применение различных «цифровых решений» позволит РСХБ сократить к 2022 году время получения потребительского кредита или оформления кредитной карты в отделении в 2 раза.

По словам зампреда РСХБ, банк выделил для себя несколько ключевых ориентиров взаимодействия с клиентами, среди которых выстраивание системы знаний о клиенте и построение омниканальной персонализированной схемы коммуникации с ним. В частности, одной из составляющих масштабной цифровой трансформации РСХБ является реализованная в банке модель единого фронт-офисного решения. Она позволяет сотрудникам работать с кредитами и кредитными картами из «единого окна», что положительно сказывается на качестве и скорости предоставления услуг клиентам. В результате скорость поставки нового функционала увеличена в 6 раз.

- Наша цифровизация глобальная и затрагивает множество разных процессов, как внешних, так и внутренних, потому что за любым крутым онлайном стоит крутой оффлайн. И оффлайн тоже может быть в «цифре», - сказал Арташес Сивков в рамках конференции «Курс розничного кредитования: тренды и прогнозы 2022».

Партнерский материал.

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