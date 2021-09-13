Кузбасским олимпийцам вручили автомобили

Несмотря на небольшой водительский опыт, свою машину Анастасия Ильянкова гонит домой сама. Фото: instagram.

В минувшие выходные в Москве заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил ключи от новых автомобилей чемпионам и обладателям серебряных и бронзовых медалей Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Машины для награждения были предоставлены Фондом поддержки олимпийцев России.

Всего спортсмены-олимпийцы были награждены автомобилями марки BMW. Но за «золото» вручали BMW X5, за «серебро» и «бронзу» - BMW X3 разной комплектации. Исключение составила гимнастка Дина Аверина, занявшая второе место в личном первенстве. Ей также вручили ключи от BMW X5, так как в России многие, в том числе высокопоставленные лица, посчитали, что россиянку засудили.

Напомним, что все трое представителей Кузбасса в Японии выиграли медали. Борец-вольник Заурбек Сидаков - золотую в весовой категории до 74 килограммов, гимнастка Анастасия Ильянкова стала серебряным призером, а боксер Глеб Бакши заработал «бронзу».

Анастасия в инстаграме призналась, что уже влюбилась в свой автомобиль. К слову, водительские права она получила только в прошлом году.