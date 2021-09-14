35 семей в кузбасском малом городе стали новоселами

Фото: пресс-служба АПК

Ключи от квартир получили 28 семей переселенцев из аварийного жилья и семь детей-сирот.

Сегодня в ходе рабочего визита в Юргу губернатор Сергей Цивилев принял участие в заселении нового пятиэтажного дома. На его строительство из консолидированного бюджета было направлено 68,2 миллиона рублей.

- Важно, что люди заезжают в полностью готовые квартиры, с благоустроенным двором, где есть парковки, современный спортивно-игровой комплекс для детей, будет парк. Максимальное удобство и комфорт жителей - этого стандарта надо придерживаться при сдаче всех объектов, - отметил глава региона.

Всего в нынешнем году в городе планируется сдать шесть многоквартирных домов - это 25 тысяч квадратных метров жилья. Новоселами станут 234 юргинских семьи. 149 из них - участники различных социальных программ: переселенцы из аварийного и ветхого жилья, дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий. Они получат квартиры бесплатно.

Еще по четырем домам уже подготовлена проектная документация на следующий год. Кроме этого, готовится градостроительная документация для застройки снесенного квартала Л-М и площадки шестого микрорайона.

А в целом по Кузбассу до конца этого года в эксплуатацию должны ввести девяносто многоквартирных домов.