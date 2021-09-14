В Кузбассе наказали водителей свадебного кортежа

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Сразу десять протоколов за попытку сделать эффектные свадебные фотографии на проспекте Ленина в Кемерове были составлены инспекторами ГИБДД на трех автомобилистов, массово нарушивших правила дорожного движения. Водители перекрыли дорогу, а пассажиры в этот момент высунулись наружу из салонов машин.

- Участники кортежа не только рисковали своей безопасностью, но и создавали помехи для движения транспорта, - прокомментировали инцидент в пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Любителям экстремальных фотографий в итоге вменили в вину нарушение правил перевозки людей, управление неисправными автомобилями, нарушение требований автострахования, правил применения ремней безопасности и другие. В результате водителю «Мицубиси» за два правонарушения были назначены административные штрафы на общую сумму 2 тысячи рублей, а водителям «Хонды» и ВАЗа, совершившим по четыре нарушения, - по 6 800 рублей каждому.